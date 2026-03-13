El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un microsismo con magnitud de 2.3 en la alcaldía Álvaro Obregón de Ciudad de México, Lat 19.37 Lon -99.23 Pf 2 km, este viernes 13 de marzo a las 19:45:41 horas.

La actividad sísmica se registró en la colonia Cristo Rey. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó no reporta afectaciones por el movimiento.

En redes sociales, usuarios informan que percibieron fuerte el movimiento en diversas localidades de la zona. Mientras que en las cámaras del C5 se puede percibir el momento de la actividad.

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Las cámaras del @C5_CDMX apenas percibieron el ligero movimiento del sismo registrado esta noche en la Ciudad de México.



De acuerdo con @SismologicoMX, fue de magnitud 2.3 con epicentro en Álvaro Obregón (19:45 h).



Continuamos con el monitoreo permanente de la ciudad. Ante… pic.twitter.com/5mL4GQ5rX4 — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) March 14, 2026

Álvaro Obregón activa protocolos de revisión por microsismo

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín informó que se activaron los protocolos de revisión correspondientes al microsismo registrado la noche de éste jueves en la colonia Cristo Rey.

Además mencionó a través de su cuenta de X, que los equipos de emergencia permanecen alerta de cualquier otra eventualidad.

🚨Activamos protocolos de revisión ante el #sismo que se registró en Álvaro Obregón. Nuestros equipos de emergencia están en alerta para cualquier eventualidad. Pendientes desde la @AlcaldiaAO. #CasarínAlcalde pic.twitter.com/dZ9D3GFecd — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) March 14, 2026

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