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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un microsismo con magnitud de 2.3 en la alcaldía Álvaro Obregón de Ciudad de México, Lat 19.37 Lon -99.23 Pf 2 km, este viernes 13 de marzo a las 19:45:41 horas.
La actividad sísmica se registró en la colonia Cristo Rey. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó no reporta afectaciones por el movimiento.
En redes sociales, usuarios informan que percibieron fuerte el movimiento en diversas localidades de la zona. Mientras que en las cámaras del C5 se puede percibir el momento de la actividad.
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Álvaro Obregón activa protocolos de revisión por microsismo
El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín informó que se activaron los protocolos de revisión correspondientes al microsismo registrado la noche de éste jueves en la colonia Cristo Rey.
Además mencionó a través de su cuenta de X, que los equipos de emergencia permanecen alerta de cualquier otra eventualidad.
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cdm/rmlgv
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