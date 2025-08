A un día de la reubicación de la comunidad 420 de las inmediaciones del Museo de Memoria y Tolerancia, ubicado en Avenida Juárez, personal del Instituto para la Atención y Prevención para las Adicciones dirigen a los consumidores de marihuana hacia los tres nuevos espacios que el Gobierno capitalino les otorgó, donde "lo pueden hacer con libertad sin que nadie les pueda decir absolutamente nada".

Son apoyados por tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con cascos a la mano.

"Lo que hacemos en este espacio donde ya no va a ser punto de liberación de la sustancia es brindar información con respecto a la sustancia y a los derechos que tienen los consumidores, con respecto a los nuevos espacios", dijo Mario Gallardo, piscólogo de Alcance Comunitario del Instituto.

Lee también A un día del retiro de la comunidad 420, SSC resguarda Plaza de la Información

Los nuevos puntos están ubicados en Plaza de la Concepción, en el Monumento a Simón Bolivar y en la Plaza de la Lectura José Saramago.

El psicólogo enfatizó que, al invitarlos a estos nuevos espacios, sólo se pretende liberar las inmediaciones del Museo de Memoria y Tolerancia -tras un acuerdo-, pero nunca "discriminando ni criminalizando".

"No los criminalizamos ni discriminamos, sólo les explicamos que hubo un acuerdo y que en este espacio ya no se permite el uso de la cannabis. Importante que no tenemos una visión provisionista. Lo que estamos buscando en este paradigma es brindarles la información oportuna y los espacios donde lo pueden hacer con libertad sin que nadie les pueda decir absolutamente nada", aseveró.

Lee también Estos son los 13 trámites para la construcción de vivienda que se facilitarán en CDMX

Indicó que entre ayer y hoy se han hablado con 49 personas para mostrarles dónde son los nuevos espacios, "y sólo tres o cuatro se han puesto con una actitud agresiva".

Ahondó que estarán en una carpa de 12:00 a 18:00 horas, al menos por esta semana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL