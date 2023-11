Como parte de los trabajos de investigación sobre el caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, la fiscalía capitalina dio a conocer que recuperó una casa que se adquirió con recursos de procedencia ilícita con un valor estimado en el mercado de 17 millones de pesos; la propiedad era de Nicias “N” y ahí vivía el exdelegado Christian Von Roehrich, quien actualmente está preso.

“De acuerdo a un dictamen pericial, el precio de esta construcción, que era habitada por una persona a la que no puedo mencionar por el amparo mordaza que me fue impuesto, asciende a aproximadamente 17 millones 903 mil pesos, cantidad que desde luego no es menor. Tiene una superficie de 400 y tantos metros y de construcción, casi 500 metros de construcción”, dijo la fiscal general Ernestina Godoy.

La vivienda ubicada en calle Praderas, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán, cuenta con planta baja, dos pisos y azotea, duela, tres recámaras con baño completo, sala, comedor, cocina integral, estancia, estacionamiento hasta para siete vehículos, jardín con asadero, cuarto de lavado, cuarto de servicio y estudio con sistema de seguridad en el acceso, ya sea por huella dactilar o pin numérico.

Nicias “N” propuso la entrega de este inmueble a las autoridades, luego de ser sentenciado condenatoriamente, una vez que aceptó abiertamente, junto con Luis “N”, su responsabilidad por el delito de enriquecimiento ilícito.

“Al ampliar las indagatorias, pudimos establecer que Nicias ‘N’ poseía un par de departamentos en ese inmueble, mismos que le fueron entregados como contraprestación a cambio de las facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, en muchos casos irregulares”, detalló la fiscal Ernestina Godoy, quien refirió que en total al Cártel Inmobiliario le han decomisado 60 propiedades adquiridas de manera ilícita.