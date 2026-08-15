La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 lleva un avance de 97% y precisó que desde la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno a la fecha se han invertido 16 mil millones de pesos para la rehabilitación de viviendas.

“Es un esfuerzo transexenal. Parte de una convicción sencilla: una familia que perdió su vivienda en un sismo no puede perder también su futuro para recuperar esa vivienda.

“Tenemos la obligación y por eso asumimos la reconstrucción como una responsabilidad pública y no como una oportunidad de negocio. No convertir a los damnificados en deudores”, enfatizó.

Durante la entrega del edificio ubicado en Morena número 312, colonia Del Valle —el cual resultó afectado por los sismos de septiembre de 2017— Clara Brugada dijo que se reunirá con los grupos que aún faltan por resolver la situación de su vivienda para agilizar el proceso.

“Ya tenemos a nivel de toda la Ciudad un avance de 97 % en la reconstrucción y, pues, todavía falta, lo que voy hacer es reunirme con cada una de las familias, de los grupos que faltan por entregar su vivienda, su edificio, en fin, reunirme para acelerar, porque todos confiamos cuando se habla de tiempos y queremos que así se cumpla”, comentó.

Brugada Molina destacó que de los 16 mil millones de pesos que se han invertido en la reconstrucción de vivienda, 3 mil 700 millones de pesos corresponden a su administración.

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“Hubo un gobierno que quiso convertir la tragedia en negocio y quienes pretendieron reconstruir a costa del endeudamiento de las familias”, señaló en referencia a la gestión del exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, informó que de las más de 22 mil familias que quedaron sin vivienda por el sismo de 2017, actualmente casi 21 mil 500 ya han recibido su vivienda nueva o rehabilitada.

“Nos falta ese último tramo. El último tramo es, a veces, el más complicado, jefa de Gobierno, amigas y amigos damnificados, porque es el tramo de edificios que representaron alguna dificultad técnica importante; reconstrucciones que tenían algún problema importante en el suelo, edificios que tenían algún problema jurídico importante; edificios donde se ha tenido que trabajar en esquemas de conciliación, entre las familias damnificadas”, indicó.

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Entrega edificio en la colonia Del Valle

La jefa de Gobierno entregó ayer un edificio de departamentos en la alcaldía Benito Juárez, que fue reconstruido luego de resultar dañado tras los sismos de 2017.

Informó que para la obra se invirtieron 134 millones de pesos, fue reconstruido en su totalidad, cuenta con 16 niveles —tres de ellos de estacionamiento—, 54 departamentos y se benefició a 36 familias damnificadas.

Durante la ceremonia de entrega del inmueble ubicado en Morena 312, colonia Del Valle, el coordinador técnico de la Comisión para la Reconstrucción, Rodrigo Peña Herrera, explicó que la reconstrucción del edificio de Morena 312 representó una intervención integral, que comenzó desde sus cimientos, con la ejecución de 22 pilas de cimentación de 1.8 metros de diámetro, hasta 24.5 metros de profundidad.

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“Además de trabajos de contención del terreno, mediante concreto lanzado y estabilización de colindancias, mediante muro Berlín, para garantizar la seguridad del inmueble y de las construcciones vecinas”, detalló.

El edificio cuenta con instalaciones de agua potable, drenaje, electricidad y gas natural, sistema de captación de agua pluvial, elevador, áreas comunes, entre otras amenidades.

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