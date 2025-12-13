Los policías de la Ciudad de México fueron reconocidos por su trabajo con pases gratis para ellos y sus familias para el Parque Aztlán.

En una primera etapa, autoridades de la feria regalaron 20 mil bonos para el acceso al parque, con los que pueden subir a los juegos, una vez a la rueda de la fortuna y precio preferencial en alimentos, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

El jefe de la Policía mencionó que se tiene estimado que se otorguen pases para los más de 80 mil hombres y mujeres del estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El objetivo es que vengan las hijas e hijos de uniformados", asegura el jefe de la policía de CDMX, Pablo Vázquez. (Foto: especial)

Vázquez Camacho agradeció a los empresarios que hicieron posible el regalo, y dijo que se trata de un reconocimiento al trabajo de los policías.

"El objetivo es que vengan sobre todo las hijas e hijos de los policías y es una forma que nos pareció muy interesante en convenio desde luego con con Aztlán para agradecerle a la policía a sus hijas y a sus hijos por todo el trabajo del año".

