Cuautitlán Izcalli, Méx.— El edil de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, rechazó la construcción de viviendas en la zona donde se desarrollan trabajos para la planta potabilizadora Lago de Guadalupe, proyecto impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para reforzar el suministro de agua en el Valle de México.

El alcalde informó que autoridades municipales, personal de la Conagua, vecinos y representantes de colonos de Bosques del Lago realizaron un recorrido de supervisión en la toma de agua de la presa, sitio donde se proyecta la derivación que abastecerá a la planta potabilizadora.

Indicó que durante la visita revisaron las condiciones de la obra y el avance de los trabajos relacionados con el suministro de agua.

En el recorrido participó Roberto Capuano, representante de la Conagua y encargado del proyecto, quien explicó los aspectos técnicos de la obra y el objetivo de la infraestructura hidráulica.

Daniel Serrano adelantó que el gobierno municipal buscará un diálogo con vecinos y autoridades auxiliares de Lago de Guadalupe para resolver dudas sobre el proyecto y exponer el alcance de las obras previstas en la zona.

Durante la supervisión, Roberto Capuano señaló que la planta potabilizadora forma parte de los proyectos de agua contemplados para el Valle de México.

“Este es uno de los grandes proyectos de agua para mejorar las condiciones de agua potable de los 22 millones de habitantes del Valle de México”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.