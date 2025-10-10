Tras la afectación de esta noche, la Línea A se encuentra operando en su totalidad del tramo de Pantitlán a La Paz.

El sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que “la Línea A se encuentra abierta y ofreciendo servicio en todas sus estaciones, luego de concluir las labores de bombeo por la acumulación de agua del exterior. La circulación de los trenes es continua”, indicó.

La afectación comenzó a las 18:57 horas y tras tres horas de suspensión de cinco estaciones y de trabajos de bombeo de agua, la ruta operó en su totalidad.

Técnicos de instalaciones hidráulicas realizaron labores de desagüe, en la zona de Santa Marta-Los Reyes.

En dicho punto se registró el ingreso de agua, desde la avenida colindante al cajón de vías, por lo que fue necesario detener el servicio de Guelatao a La Paz, a partir de las 18:45 horas.

En tanto las corridas de los trenes se dieron únicamente de Pantitlán a Guelatao; la RTP ofreció servicio alternativo de Guelatao a Santa Marta.

El director del Metro, Adrián Rubalcava indicó “se normaliza el servicio en la Línea A, de Pantitlán a La Paz, tras concluir los trabajos de bombeo y desazolve de agua derivado de las intensas lluvias en la zona oriente”.

La suspensión de esta noche se dio en las estaciones Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz. Esta noche ya opera en su totalidad de Pantitlán a La Paz.

