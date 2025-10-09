El Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo, aseguró que “No existe daño estructural”, en tramo elevado de la Linea 12.

Subrayó que la separación en la curva del viaducto elevado en la Interestación San Andrés Tomatlán-Lomas Estrella de Línea 12 , que se difundió en redes sociales, “no es ninguna fisura, sino una Junta Constructiva, que son pequeños espacios existentes entre dos estructuras, que permiten las libres deformaciones que ocurren por los comportamientos particulares de dicha estructura”.

El dirigente del SNTSTC, explicó que la Junta Constructiva es donde convergen dos tramos de trabes de concreto en una curva, presentándose una separación mayor.

La declaración reciente del dirigente sindical, se suma a la declaración que emitieron autoridades del gobierno capitalino.

En días recientes, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, remarcó que no hay daño estructural en la línea 12 del Metro, además de que es monitoreada de manera permanente y es segura para el usuario.

Basulto aseguró que la ruta es monitoreada de manera permanente, y tras ser verificada, el hallazgo “no es un punto en el que se pueda indicar que la Línea 12 tiene un problema estructural”.

