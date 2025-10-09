La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que esta mañana se registró un deslave de material sobre la carretera Federal México-Toluca, esquina Avenida Monte de las Cruces, colonia Tianguillo, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, lo que dejó un saldo de dos autos afectados.

Indicó que se trató de un deslizamiento de aproximadamente 10 metros cúbicos, lo que provocó la afectación de dos carros: un Nissan Sentra, de placas NKX-817B, y Honda Odyssey, PBB-3932.

Precisó a EL UNIVERSAL que este hecho de registró alrededor de las 07:30 horas y se controló a las 8:47.

Detalló que paramédicos de la ambulancia 690 de la Cruz Roja Delegación Huixquilucan, valoraron a tres personas conductoras de los vehículos, una de 53 años, otra de 61 y uno que se negó a brindar los datos.

Leer también: Comerciantes de Tlalpan reportan caída de hasta 90% en sus ventas debido a construcción de Ciclovía Gran Tenochtitlán

La dependencia explicó que con apoyo de maquinaria de la autopista se realizó limpieza de la vialidad, mientras que los vehículos fueron remolcados al destacamento de la Guardia Nacional.

La alcaldía Cuajimalpa señaló a este diario que por este deslave se retiraron cinco árboles, tres oyameles de 25 metros de alto y dos de 15.

"Se encuentran arboles de la especie oyamel sobre el lomo del talud los cuales a causa del deslave corren el riesgo de caer sobre la vialidad y se realiza el retiro de los mismo para evitar un accidente", expuso.

Manifestó que se contó con el apoyo de vulcanos de la demarcación, de áreas protegidas, servicios urbanos, SCT, Guardia Nacional y Policía Auxiliar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr