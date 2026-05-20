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Tultitlán, Méx.- El Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA reanudó la operación habitual, luego de que los trenes avanzaran a marcha lenta la mañana de este miércoles.
Por lo anterior, los trenes tendrán salidas cada 30 minutos desde ambas terminales, es decir, desde la ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en Buenavista.
“El servicio del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA reanuda su operación habitual. Los trenes continúan realizando salidas cada 30 minutos desde ambas terminales. Gracias por tu paciencia y comprensión”, publicó en sus redes sociales el Tren al AIFA.
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Sin precisar detalles sobre el motivo que derivó en la marcha lenta, el Tren Felipe Ángeles comunicó a sus usuarios el restablecimiento del servicio habitual.
Usuarios reportaron tiempos de espera de hasta 35 minutos para poder avanzar en las estaciones del ramal Lechería-AIFA, principalmente en las estaciones Cueyamil, Prados Sur y AIFA.
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mahc/LL
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