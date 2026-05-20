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Tultitlán, Méx.- El reanudó la operación habitual, luego de que los trenes avanzaran a marcha lenta la mañana de este miércoles.

Por lo anterior, los trenes tendrán salidas cada 30 minutos desde ambas terminales, es decir, desde la ubicada en el y en Buenavista.

“El servicio del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA reanuda su operación habitual. Los trenes continúan realizando salidas cada 30 minutos desde ambas terminales. Gracias por tu paciencia y comprensión”, publicó en sus redes sociales el Tren al AIFA.

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Sin precisar detalles sobre el motivo que derivó en la marcha lenta, el Tren Felipe Ángeles comunicó a sus usuarios el restablecimiento del servicio habitual.

Usuarios reportaron tiempos de espera de hasta 35 minutos para poder avanzar en las estaciones del ramal Lechería-AIFA, principalmente en las estaciones Cueyamil, Prados Sur y AIFA.

mahc/LL

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