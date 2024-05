Familiares, amigos y víctimas de la tragedia de la Línea12 del Metro que se registró hace tres años, realizaron una misa en la llamada “zona cero”, donde luego de escuchar la liturgia, exigieron justicia para que quienes perdieron la vida, puedan encontrar la paz al igual y ellos, los sobrevivientes, la tranquilidad que han buscado.

El evento se realiza -como cada año- frente a la estación Olivos, justo donde se cayó el vagón del metro que dejó como saldo 26 personas sin vida y al menos 90 lesionados, “que la justicia terrenal alcance a todos y esparza paz a los deudos”, dijo el religioso que dirigió la misa.

Ahí mismo estuvieron las 14 familias que a la fecha no han llegado a un acuerdo reparatorio con las autoridades, ellos siguen en espera de que el caso sea concluido y no se quede en el olvido, “las autoridades apuestan al olvido, a que se nos pase todo y lo dejemos por la paz, pero no será así, ellos no saben ni tienen idea de lo complicado que ha sido todos estos años, nos siguen revictimización y solo nos dan largas”, expuso Kenia, hermana de una las víctimas lesionadas y que aún dice, no ha recibido justicia.

