Más de 20 porcicultores de Azcapotzalco ofrecen productos alimenticios de calidad a la comunidad de la Ciudad de México en la Feria del Sabor Porcino, que se instaló en el Jardín Hidalgo del Centro de Azcapotzalco.

De acuerdo con el Director General de Desarrollo Económico de la Alcaldía Azcapotzalco, Arturo Barajas, se trata de un esfuerzo para impulsar a los porcicultores de Azcapotzalco, a fin de acercar sus servicios a toda la población y generar un importante crecimiento al comercio local.

Participan mas de 20 porcicultores. Foto: Especial.

A la feria que concluirá mañana domingo se han dado cita en el lugar para degustar la oferta gastronómica. Además, en el lugar se puede disfrutar de una oferta cultural y musical que complementa la visita al lugar.

El horario es de 10 de la mañana a 18:00 horas.

