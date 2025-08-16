Una mujer que amagó a otra por la espalda para despojarla de su cartera, fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la alcaldía Azcapotzalco.

La detención se realizó tras el alertamiento a policías que patrullaban en la colonia Barrio de San Bernabé.

Fueron los operadores del Centro de Comando y Control (C2) quienes alertaron a los patrulleros que, sobre la avenida Cuitláhuac esquina con Toronja, se había registrado un robo a transeúnte.

Lee también Una mujer que intentaba meter droga al Reclusorio Varonil Oriente es detenida y presentada al Ministerio Público

Al llegar al lugar, los efectivos de la SSC se encontraron con una señora de 58 años de edad, quien explicó que había sido robada por una mujer que la amagó por la espalda y salió corriendo.

Los oficiales lograron alcanzar a la sospechosa y al revisarla le encontraron una cartera con dinero.

La víctima procedió legalmente contra la detenida, quién fue presentada ante la autoridad ministerial.

Lee también Confirma FGJ hallazgo del cuerpo de una mujer sepultado en una obra en construcción en la Benito Juárez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot