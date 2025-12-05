El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, presentó su cuarto Informe de Labores, en el cual destacó la transformación por la reforma judicial, la elección de juzgadores por voto popular y la causa de género.

"En los últimos meses nuestra ciudad emprendió un proceso sin precedentes, la reforma judicial en su conjunto no solo modificó leyes o estructuras, reordenó la relación entre el Estado y el ciudadano, recordándonos que la justicia es una virtud que se conquista por cada generación", aseguró en su informe.

El magistrado presidente dijo que este cambio los inspira a seguir haciendo una justicia más autónoma, más estable y más confiable, en la que la legitimidad se convierte en garantía para la ciudadanía.

Rafael Guerra presenta su 4to Informe de labores al frente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Foto: Especial.

Al destacar los hitos de este proceso, el presidente aseguró que "estos avances rebasan por mucho la obra de una persona, un equipo o una judicatura, son el fruto de miles, de miles de manos que creen en México y que han puesto su esfuerzo, tiempo y vocación al servicio de construir una justicia que inspire confianza, este informe rinde honores a este esfuerzo".

Guerra Álvarez también se refirió a la agenda de género dentro del Poder Judicial local, asegurando que es un tema trasversal.

“La causa de género no es un capítulo aislado, es un eje que atraviesa todo lo que somos. Somos un Poder Judicial profundamente humano y con una institución viva, sentimos, aprendemos, corregimos y crecemos”, afirmó.

En su mensaje, el presidente del Poder Judicial capitalino detalló que se han otorgado más de 73 mil medidas de protección, mas de 5 mil carpetas judiciales por delitos contra mujeres recibidas y más de 2 mil 500 sentencias.

“Cada cifra cuenta una historia y cada historia es una mujer que sigue adelante”, dijo, para luego pedir que se haga suya esta causa.

En materia de transformación digital, el magistrado informó que cada plataforma, modulo o expediente electrónico es una herramienta, pero la justicia es un acto de “discernimiento humano”.

Aseguró que entre los años 2022 y 2025 se construyó un ecosistema digital integral, además de que entre 2022 y 2023 se implementaron innovaciones como el código QR en documentos oficiales, juicios en línea en materia familiar, divorcios encausados y acreditación de concubinato, así como la oficialía de partes virtual, entre otras acciones.

Guerra Álvarez aseveró que se ha trabajado en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares mediante una redistribución de competencias, mejorando los sistemas de gestión y difundiendo el nuevo modelo entre operadores jurídicos para una transición más clara.

