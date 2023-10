Ante cuestionamientos del diputado del PAN Ricardo Rubio, quien acusó que únicamente se investiga la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, el Consejero Jurídico y de Servicios Legales capitalino, Néstor Vargas, afirmó que no se trabaja en contra de las demarcaciones de oposición. No obstante, indicó que todas las denuncias que se han presentado han sido en esa zona.

En su intervención, durante la comparecencia del consejero como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el legislador panista señaló que 94% de las denuncias de hechos que atendió esa dependencia, con motivo de presuntas obras irregulares, ocurrieron en la alcaldía Benito Juárez, por ello, cuestionó si no hay irregularidades en alguna de las otras 15 demarcaciones.

“¿Sólo hay irregularidades en las alcaldías de la oposición?, porque eso parece, consejero, nosotros no tenemos otros datos”, advirtió.

Vargas indicó que todas las denuncias se han presentado en una sola alcaldía, pero afirmó que se trabaja con base en indicios e investigaciones, no así en contra de las demarcaciones. “Hay una mayoría de alcaldías de oposición; si no mal recuerdo, son nueve alcaldías de oposición, y hasta donde yo recuerdo (...) las denuncias que presentamos y responsabilidades son solamente en una alcaldía, pero desde nuestra perspectiva, no estamos trabajando en contra de las alcaldías de oposición, nada más alejado de eso, trabajamos de acuerdo con los indicios que se presentan y las investigaciones que se realizan”, dijo y dio a conocer que la dependencia ha atendido 130 denuncias en BJ.