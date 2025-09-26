Luego de que vecinos votaran en contra de una Utopía en el Centro Deportivo Xochimilco, por lo que no se edificará ahí, propusieron que el proyecto se realice en el mercado ubicado a un costado del Pilares y DIF de Santiago Tepalcatlalpan, pues aseguraron que es una construcción abandonada.

Recalcaron que nunca han estado en contra de la Utopía, sino de que se construya en el Deportivo Xochimilco, donde “siempre lo hemos usado, no está en desuso e iba a ser un desperdicio de recursos”.

“Logramos identificar algunos lugares que pudieran ser sujetos para la Utopía, y uno que nos parece que está muy desaprovechado es en el mercado que se construyó en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan”, indicó Antonio García, vecino de Xochimilco.

Dijo que es “un espacio frío, abandonado que nunca se usó, ya concluido; no está a la mitad ni en obra negra, sólo que nunca se ha usado”.

El vecino destacó su ubicación, pues cerca de este lugar se encuentra la Casa del Adulto Mayor de Santiago Tepalcatlalpan, Pilares y el DIF, “y no está que se le da un mal uso; se le da desuso”.

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana informó el pasado 15 de septiembre que en la consulta pública que se realizó un día antes, más de 77% votó en contra de la construcción de la Utopía.

El vecino reiteró que nunca se ha estado en contra de la construcción de una Utopía, pero sí que se haga en un espacio como el Deportivo Xochimilco.