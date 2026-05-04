Más Información

Sismológico ajusta a 5.6; Sheinbaum descarta daños o víctimas por el momento

Sismológico ajusta a 5.6; Sheinbaum descarta daños o víctimas por el momento

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

Alerta sísmica en celulares no sonó; la explicación: estaba en mantenimiento

EU violó confidencialidad de Rocha: Alcalde; acusa linchamiento mediático

EU violó confidencialidad de Rocha: Alcalde; acusa linchamiento mediático

Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

Sinaloa, en incertidumbre tras la salida de Rocha; crónica desde Culiacán

... y mientras tanto, la banda retumbaba en honor a Malverde, santo de los narcos

... y mientras tanto, la banda retumbaba en honor a Malverde, santo de los narcos

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

Un millonario, dos pensionados y 4 sin declaración; estos los bienes de Rocha y los otros acusados por EU

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el servicio en la Línea 5 fue suspendido temporalmente debido a maniobras para rescatar a una persona.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que personal de emergencia trabajaba en la zona, luego de que presuntamente una persona se arrojara al paso del tren.

Lee también

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 5. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, señaló en su cuenta oficial.

Minutos más tarde, el STC Metro indicó que, tras concluir las maniobras, la circulación de los trenes fue restablecida, por lo que todas las estaciones de la Línea 5 operan con normalidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]