El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el servicio en la Línea 5 fue suspendido temporalmente debido a maniobras para rescatar a una persona.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que personal de emergencia trabajaba en la zona, luego de que presuntamente una persona se arrojara al paso del tren.

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“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 5. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, señaló en su cuenta oficial.

Minutos más tarde, el STC Metro indicó que, tras concluir las maniobras, la circulación de los trenes fue restablecida, por lo que todas las estaciones de la Línea 5 operan con normalidad.

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