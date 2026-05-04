Naucalpan, Méx.— El gobierno municipal de Naucalpan reportó un avance de 71 comunidades atendidas mediante el programa Huellas de la Transformación, a través del cual autoridades buscan mejorar el entorno urbano.

Entre ellas se encuentra la colonia Santa Lilia, donde se llevaron a cabo labores de alumbrado público, bacheo, balizamiento y limpieza como parte de una intervención coordinada de distintas áreas del ayuntamiento.

En ese punto, se instalaron 37 luminarias y aplicó 39 toneladas de mezcla asfáltica y realizó poda de árbolesy pintura de guarniciones, entre otras obras.

El alcalde Isaac Montoya Márquez afirmó que el programa busca ampliar la cobertura de servicios urbanos en zonas relegadas.