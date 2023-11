Familiares de Besalet Beatriz Estrada, quien murió al caer de un edificio el pasado 26 de octubre en la colonia Algarín, pidieron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigue el caso como feminicidio y no como suicidio, pues acusaron que la joven recibía agresiones de su pareja, Mariana Deyanira.

Los reportes de su fallecimiento por parte de las autoridades señalan que la joven de 34 años se arrojó de un edificio ubicado en Antonio Plaza 55 colonia Algarín, Cuauhtémoc.

Sin embargo, los familiares de la víctima narraron a EL UNIVERSAL que hay inconsistencias en su fallecimiento, pues Besalet no era una mujer que pudiera cometer eso, y más en un momento en donde había logrado abrir un bar, y anhelaba irse de viaje a Nueva York, boletos que ya tenía listos.

El cuerpo de la mujer tenían diferentes signos de violencia, dijeron, pero las autoridades no lo dejaron asentado en la carpeta de investigación.

Un día antes de su muerte, Besa, como le decían de cariño, había cumplido los 34 años y su festejo lo hizo en su bar, al lado de su pareja, amigos y su hermano.

Salieron del lugar cerca de las cuatro de la mañana, de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad.

Dos horas antes de morir, Besalet le recordó a su hermano que no se olvidará de llevarle su disfraz para la fiesta de Halloween que organizó.

“Una persona que piensa en suicidarse, no planea todo eso”, dijo su hermano.

Familiares acusaron que la mujer recibía violencia por parte de su pareja Mariana Deyanira, quien no sólo la celaba, sino que llegó a agredirla con golpes en frente de amigos.

Fue la madrugada del jueves, luego de cerrar el bar que acaba de abrir, cuando arribó a su domicilio acompañada de Mariana y otro amigo, quien se quedó dormido en el interior de un vehículo.

Testigos del edificio le contaron a familiares y a policías que se escuchó una discusión, y luego, cerca de las 5:00 horas del 26 de octubre, un golpe fuerte. Era el cuerpo de Besalet, a las 5:50 horas Mariana avisó los familiares de la víctima.

Los policías capitalinos que arribaron a la escena del crimen, afirmaron los familiares, no asentaron lo que dijeron los testigos, y en la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el Ministerio Público no dejó que los familiares narraran otra cosa que él no les preguntara.

“A las cinco de la mañana el portero reporta que fue cuando escucharon un golpe y ven el cuerpo tirado; a las 5:50 Deyanira me marcó directamente que fuera a la casa porque había pasado algo. No entiendo por qué hasta las 5:50”, expresó el hermano a este diario.

Mariana Deyanira acudió con un abogado para poder declarar ante las autoridades.

“No nos dejaron decir que ella era agresiva con mi hermana”, comentó el familiar.

Acusó que la fiscalía capitalina tampoco les dio la carpeta de investigación al ser víctimas indirectas, y luego de solicitarla, han recibido largas.

De acuerdo con lo narrado, el cuerpo de Besa tenía golpes, por lo que pidieron a las autoridades no dejar la investigación a un lado.