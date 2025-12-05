La administración capitalina prevé duplicar la cantidad de vehículos emplacados en la Ciudad de México, de 150 mil autos particulares que se dan de alta en promedio actualmente, a poco más de 300 mil para 2026, adelantó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Lo anterior, a partir de la ampliación en el subsidio de 100% de la tenencia para automóviles de hasta 638 mil pesos con IVA, que proponen implementar las autoridades, con lo que el próximo año se estima recaudar al menos 4 mil 582 millones de pesos.

“Esperamos recaudar, en el caso de la tenencia, al menos 4 mil 582 millones de pesos, y estamos esperando duplicar el número de altas de vehículos particulares, de 150 mil que tenemos a la fecha, sería si fuera el doble, poco más de 300 mil altas vehiculares”, indicó.

Al presentar los pormenores del Paquete Económico 2026 junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, De Botton Falcón aclaró que la ampliación del subsidio de 100% en el pago de la tenencia vehicular será para incluir a vehículos que no excedan los 638 mil pesos con IVA, cuando actualmente este subsidio se otorga para autos con un costo máximo de 250 mil pesos.

Aunque en el Paquete Económico que envió la semana pasada la jefa de Gobierno al Congreso, para su evaluación y aprobación, se indica que dicho subsidio será para vehículos cuyo valor máximo sean los 550 mil pesos, este jueves el secretario precisó que esa cifra se trata del valor del auto sin IVA.

Explicó que se está proponiendo una simplificación para la obtención de este beneficio, para que corresponda al valor de la factura y no tengan que hacerse “cálculos más complejos con depreciaciones”, y así beneficiar a más capitalinos.

Adelantó que los capitalinos que cumplan con las normas podrán acceder a este beneficio de enero a marzo en las tesorerías y en los módulos de la Secretaría de Movilidad y de las alcaldías.

Destacó que aumentar el número de altas de vehículos particulares en la CDMX permitirá tener un mejor control y registro vehicular.

Este 2 de diciembre, EL UNIVERSAL dio a conocer que conductores y dueños de automóviles celebraron la ampliación en el subsidio para el pago de tenencia, pues indicaron que representa un respiro para su bolsillo, sobre todo, a inicios de año.