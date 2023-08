Locatarios afectados por las obras del tramo elevado de la Línea 12 del Metro volvieron a manifestarse porque acusan que el gobierno no les ha pagado por las pérdidas que registran. Ayer cerraron Anillo Periférico Canal de Garay, a la altura de avenida Tláhuac.

“Decidimos bloquear esta arteria porque el gobierno no nos deja opción, nosotros no queríamos perjudicar a terceros, pero no nos escuchan ni nos ven”, expresó Armando Bravo Sánchez, uno de los comerciantes afectados.

“Llevamos desde febrero luchando, la doctora Claudia Sheinbaum nos prometió una indemnización por las afectaciones, pero nunca cumplieron, por eso decidimos organizarnos y protestar”, dijo.

El bloqueo, encabezado por aproximadamente 300 manifestantes, duró poco más de 12 horas; al lugar llegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los retiró.

Los locatarios comenzaron su protesta el 13 de junio, cuando asistieron a una reunión con el entonces secretario de Gobierno, Martí Batres, para buscar una indemnización. Al no poder llegar a un acuerdo, los comerciantes decidieron pernoctar dentro del salón de usos múltiples del Zócalo capitalino, donde permanecieron 39 días.

Según los vendedores, el pasado domingo fueron desalojados con el uso de la fuerza, lo que los motivó a protestar en la vía pública. El gobierno capitalino ha dicho que ya empezó a pagar a los comerciantes.