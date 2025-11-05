Una protesta convocada por un grupo de activistas propalestinos terminó en actos de vandalismo la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas No. 39, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes policiales, alrededor de las 18:30 horas, un grupo de personas encapuchadas, portando banderas de Palestina y pancartas en rechazo al conflicto en Medio Oriente, realizaron pintas y destrozos en el mobiliario urbano y en las instalaciones del recinto cultural, donde se presentaría la cantante, compositora y productora israelí Noga Erez.

Los inconformes exigían la cancelación del concierto, al que acusaron de “normalizar la violencia del Estado israelí”. Algunos de los participantes, con presunto perfil anarquista, arrojaron pintura y dañaron la fachada del inmueble, mientras coreaban consignas en favor del pueblo palestino.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar y establecieron un perímetro de resguardo para proteger a los asistentes y evitar que las agresiones escalaran. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas, aunque se mantiene vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes.

