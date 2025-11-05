Más Información

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que resultaron lesionadas dos personas por el choque de una unidad del , en la ruta que va de Santa Marta a Chalco, en el .

La dependencia indicó que el impacto de la unidad fue con un poste donde resultaron lesionadas dos personas, las cuales no requirieron de traslado a hospitales, ya que fueron .

El STE puntualizó que se levantó el reporte y se valorará la sanción al conductor. El incidente se dio a la altura de la estación Puente Blanco sobre la Autopista México-Puebla.

El trolebús que conecta a la Ciudad de México con el Estado de México fue inaugurado el 18 de mayo pasado. Esta es la línea número 11 del transporte eléctrico que administra el Gobierno de la Ciudad de México y la primera metropolitana, ya que circula por territorio del Estado de México.

