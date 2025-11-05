La mañana de este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 12, 6, 1, 3 y B, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 12, los pasajeros expresaron su frustración por las constantes demoras y el mal servicio: “¿Qué pasa en L12???? ¡Llevan así semanas!!!!!”, escribió un usuario; otros añadieron: “Qué onda con la 12” y “Pésima la L12”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. En este momento la Línea 12 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

En la Línea 6, los usuarios reportaron saturación y tiempos prolongados entre trenes: “Qué pasa Línea 6, ya está lleno el andén y nada de trenes”, publicó una persona, mientras que otro agregó: “Otra vez L6, más de seis minutos de Martín Carrera a Rosario”.

En la Línea 1, los pasajeros denunciaron que los retrasos se repiten constantemente y afectan su traslado diario: “Seis minutos o más entre trenes #L1SnLázaroAObs. Tres trenes y sin poder subir por lo tanto que tardan”, escribió un usuario; otro señaló: “¿Qué pasa en Línea 1? Van a decir que afluencia de usuarios, si ustedes mismos lo provocan... Todos salimos con tiempo de anticipación y hacen que ese mismo tiempo lo perdamos por su mala logística y todas las líneas es lo mismo”.

En la Línea 3, las quejas continuaron por los retrasos recurrentes y las detenciones inesperadas: “No importa qué tan temprano salgas, L3 siempre siempre te hará llegar tarde. No hay un día que no esté lentísima, siempre dan mil excusas, pero no dicen bien qué pasa”, escribió una usuaria; otro añadió: “Y ahora se queda parado entre Banderas y Juárez ya ni la chingan”.

En la Línea B, los pasajeros reportaron detenciones prolongadas en varias estaciones: “Llevamos parados más de cinco minutos en Bosques de Aragón”, indicó un usuario, mientras que otro reclamó: “Línea B haciendo base en Ecatepec con dirección Buenavista, cómo les gusta hacerle al pendejo, tomen sus precauciones, no son seis minutos, son nueve”.

