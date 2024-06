La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, sostuvo que no tienen reportes de daños, ni afectaciones, tras el sismo de 5.2 grados que se registró esta mañana, con epicentro en la zona del estado de Guerrero, y cuya magnitud fue reportada inicialmente como de 5.4

Entrevistada previo a la entrega de obras de rehabilitación del Deportivo Gertrudis Sánchez, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, señaló que debido a la baja intensidad del movimiento telúrico, no se activaron la alarma sísmica.

“La alcaldía donde más se percibió fue en Iztacalco, con 5.4 grados, es de percepción mínima y no hay ningún problema, no sonó la alerta sísmica, no hay afectaciones de ningún tipo”, insistió la funcionaria.

Junto con otros funcionarios del Gobierno local, Urzúa está a la espera del arribo del Jefe de Gobierno, Martí Batres, al Deportivo Gertrudis Sánchez, para el acto protocolario de entrega de las obras, y mientras tanto, recibió los reportes de saldo blanco tras el sismo.





