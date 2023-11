Las bajas temperaturas y los fuertes vientos en la Ciudad de México continuarán por lo menos ocho días más, por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla este jueves para seis alcaldías.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Guillermo Ayala, director de Alertas Tempranas de la dependencia, explicó que estas condiciones son producto del “frente frío número 11, acompañado de una masa de aire polar que provoca un norte en el golfo de México frente a las costas de Veracruz, y se prevé que podamos tener temperaturas que oscilan entre los cuatro y los seis grados”.

Para este jueves la alerta amarilla se activó para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, pues se pronostican temperaturas de entre cuatro y seis grados entre las 05:00 y las 07:00 horas.

La SGIRPC recomendó a la ciudadanía ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas C, utilizar crema para proteger e hidratar la piel, evitar cambios bruscos de temperatura y acudir a un centro de salud en caso de presentar malestares.

También sugiere lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial, en caso de presentar algún malestar. Si se usan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante la presencia de fuertes rachas de viento, la recomendación a la población es guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas, y alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Sacan la ropa abrigadora

El frío lo padecieron los capitalinos desde la mañana de este miércoles, quienes optaron por cubrirse con gorros, guantes, abrigos y bufandas.

“Utilicé una chamarra extra, normalmente traería el suéter únicamente, pero me puse hoy [ayer] la chamarra para combatir el frío”, comentó Fernando Olivares, quien vestía con ropa abrigadora.

“Sí, me puse un suetercito de más, a mí me gusta andar sólo con mi chalequito, pero ahora me puse este otro y salí a caminar tantito, porque en la tarde si llueve ya no voy a poder salir”, dijo la señora Carmen.

El descenso de la temperatura comenzó a sentirse desde la noche del martes y durante la madrugada del miércoles en algunas zonas del Valle de México se registraron lluvia y bancos de niebla.

En vialidades como la autopista México-Puebla se registraron encharcamientos. Con información de Laura Arana