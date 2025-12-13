Más Información
Este sábado 13 de diciembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un ambiente cálido, cielo medio nublado y lluvias ligeras aisladas, principalmente en la zona sur de la Ciudad de México.
Se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima de 23 grados centígrados hacia las 15:00 horas y una mínima de 12 grados por la noche.
Además de viento de entre 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.
En esta temporada de frío se recomienda utilizar ropa adecuada como gorro, guantes, bufanda y calcetines; utilizar cubrebocas en espacios sin ventilación y con aglomeraciones, además de consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitamina C y D.
