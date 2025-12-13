Más Información

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

Van al "Torito" 72 conductores tras primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol por fiestas decembrinas

Van al "Torito" 72 conductores tras primera jornada del Programa Conduce sin Alcohol por fiestas decembrinas

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

Petrolero venezolano incautado por EU tenía como destino Cuba, reporta The New York Times

Petrolero venezolano incautado por EU tenía como destino Cuba, reporta The New York Times

“No somos el enemigo.  se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

“No somos el enemigo.  se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

Este sábado 13 de diciembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un ambiente cálido, cielo medio nublado y lluvias ligeras aisladas, principalmente en la zona sur de la Ciudad de México.

Se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima de 23 grados centígrados hacia las 15:00 horas y una mínima de 12 grados por la noche.

Lee también

Además de viento de entre 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

En esta temporada de frío se recomienda utilizar ropa adecuada como gorro, guantes, bufanda y calcetines; utilizar cubrebocas en espacios sin ventilación y con aglomeraciones, además de consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitamina C y D.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]