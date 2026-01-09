Tras el rescate y traslado de más de 900 animales del Refugio Franciscano a otros albergues de la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que buscarán darlos en adopción.

“Muchos de ellos, creo que están listos —bueno, en un tiempecito— para la adopción. Hago la convocatoria a los capitalinos y capitalinas, para que hagamos un lugarcito en nuestra familia y podamos adoptar a estos animalitos. Que tengan un lugar digno con mucho amor, con el alimento y todo lo necesario para su crecimiento”, dijo.

Del total, 304 perros fueron llevados a la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre Doméstica y del Medio Ambiente A.C, localizada en el Ajusco; otros 371 se encuentran en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), mientras que cerca de 200, hasta ayer, seguían en el Refugio Franciscano en espera de su traslado.

Tras un recorrido por el refugio del Ajusco, donde estuvo con los perros y los alimentó, la jefa de Gobierno afirmó que este ha sido el rescate más grande en la historia de la Ciudad de México, ejecutado por la administración capitalina.

Dijo que en este espacio se cuenta con cuidadores, veterinarios y personal de distintas dependencias que atenderán a los animales.

La mandataria estuvo acompañada por la fiscal Bertha Alcalde, quien advirtió que continúa la investigación.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, lamentó que los animales estaban en condiciones deplorables, algunos con daño renal irreversible, deshidratación y convivían con ratas.

La presidenta de la asociación Reserva para la Protección, Flor María García Varela, aseguró que se recibió a los animales “con mucha buena intención, buena fe”.

Antes, Josefina González, quien se identificó como administradora de la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre Doméstica y del Medio Ambiente A.C, acusó que el gobierno les “impuso” traer 800 animales rescatados del Refugio Franciscano, cuando no se cuenta con la infraestructura ni condiciones adecuadas para ello.