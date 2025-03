La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Ciudad de México, Daniela Álvarez, informó que esta tarde tienen programado sesionar para aprobar un dictamen que prohíbe las corridas de toros en la capital del país.

En entrevista, confió en la asistencia de las y los diputados a esta sesión, y adelantó que si hay tres inasistencias consecutivas pedirá la baja de los diputados y el dictamen será enviado a la Mesa Directiva.

Detalló que este dictamen es a favor de prohibir la tauromaquia y de permitir las peleas de gallos, que sí comprobaron tener un arraigo en los pueblos y barrios originarios, pero sin la presencia de navajas.

“Los gallos sí demostraron tener arraigo cultural tanto en Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, en Xochimilco, y pues a raíz de que sí demostraron, esto sí se tendría que llevar a través de una consulta. Sin embargo, la parte de las navajas, que sí es una parte agresiva y que atenta (contra los animales), se quitó. Otra cosa también es que de acuerdo a los datos que nos entregaron, de acuerdo al propio Gobierno Federal, se establece que esa parte es pues una inyección importante en todo en la en la producción de todo ese tema, algo que no tuve con el tema taurino”, aseveró.

Daniela Álvarez le dijo a los taurinos que hay que cumplir la Constitución, la cual prohíbe el maltrato animal. “El tiempo se dio a los dos bandos, tanto los pro como a los que están en contra, y que si bien es cierto me entregaron mucha información, no me entregaron fuentes, no me entregaron estadística y esto se hace insostenible en un dictamen”.

Al mediodía, la Junta de Coordinación Política decidió aplazar la sesión del día de hoy programada a las 19:00 horas, para reprogramarla para el viernes 14 de marzo a las 12:00 horas.

18 de marzo Congreso de la CDMX discutirá en pleno iniciativa ciudadana para prohibir corridas de toros

La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México (Jucopo) acordó que el 18 de marzo se discutirá en pleno la iniciativa ciudadana preferente para prohibir las corridas de toros en la capital del país.

En rueda de prensa, las y los coordinadores parlamentarios detallaron que este viernes 14 se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales este tema y el martes 18 será analizado en el pleno.





