Más Información

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Reportan incendio en Parque Delta; desalojan a más de 100 personas sin reportar heridos

Reportan incendio en Parque Delta; desalojan a más de 100 personas sin reportar heridos

Accidente en la México-Pachuca: muere pasajero en volcadura de transporte público; 13 más resultan heridos

Accidente en la México-Pachuca: muere pasajero en volcadura de transporte público; 13 más resultan heridos

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Reguetoneros como El Bogueto, Yoss Bones, YNG LVCAS, Sayuri y Sopholov pusieron a bailar a más de 35 mil jóvenes en la primera edición del Flow Capital, celebrada este sábado en el Monumento a la Revolución.

El Instituto de la Juventud (Injuve) señaló en un comunicado que esto formó parte del cierre del .

"Como parte de la estrategia para llevar cultural y promover la toma de espacios públicos para la diversidad de juventudes capitalinas", indicó.

Lee también

Ahondó que también participaron artistas urbanos como Barbie Chola, Pauli y DJ Esa mi Pau, quienes pusieron a bailar a los asistentes a pesar de la lluvia registrada la tarde noche de ayer.

El Injuve indicó que el Festival de la Juventud reunió a más de 45 mil jóvenes de toda la capital, durante sus dos semanas. Destacó la afluencia de habitantes de Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero.

Flow Capital llena el Monumento a la Revolución; más de 35 mil jóvenes bailan reguetón en la CDMX. Foto: Especial
Flow Capital llena el Monumento a la Revolución; más de 35 mil jóvenes bailan reguetón en la CDMX. Foto: Especial

.

Explicó que en este festival hubo presentaciones de danza, teatro, deporte, foros y ciclos de cine organizados por el Injuve, en el marco de agosto, el mes de las juventudes.

Lee también

El Instituto aseguró que el festival fue realizado por instancias como el Instituto de Atención y Prevención de Adicciones (IAPA), el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi), la Secretaría de Medio Ambiente y de los Faros Culturales.

Así como por la Secretaría de Cultura, Secretaría de las Mujeres, Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos y la Autoridad del Centro Histórico.

Además de distintas asociaciones de la sociedad civil de atención a las juventudes como Fundación MSI, International Youth Foundation, MEXFAM, Instituto RIA y Sorece, Asociación de Psicólogas Feministas A.C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses