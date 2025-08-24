Más Información
Accidente en la México-Pachuca: muere pasajero en volcadura de transporte público; 13 más resultan heridos
Reguetoneros como El Bogueto, Yoss Bones, YNG LVCAS, Sayuri y Sopholov pusieron a bailar a más de 35 mil jóvenes en la primera edición del Flow Capital, celebrada este sábado en el Monumento a la Revolución.
El Instituto de la Juventud (Injuve) señaló en un comunicado que esto formó parte del cierre del Festival de las Juventudes.
"Como parte de la estrategia para llevar cultural y promover la toma de espacios públicos para la diversidad de juventudes capitalinas", indicó.
Lee también En pleno domingo se reporta un incendio en Parque Delta; evacuan usuarios de la plaza
Ahondó que también participaron artistas urbanos como Barbie Chola, Pauli y DJ Esa mi Pau, quienes pusieron a bailar a los asistentes a pesar de la lluvia registrada la tarde noche de ayer.
El Injuve indicó que el Festival de la Juventud reunió a más de 45 mil jóvenes de toda la capital, durante sus dos semanas. Destacó la afluencia de habitantes de Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero.
.
Explicó que en este festival hubo presentaciones de danza, teatro, deporte, foros y ciclos de cine organizados por el Injuve, en el marco de agosto, el mes de las juventudes.
Lee también Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando
El Instituto aseguró que el festival fue realizado por instancias como el Instituto de Atención y Prevención de Adicciones (IAPA), el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (Sepi), la Secretaría de Medio Ambiente y de los Faros Culturales.
Así como por la Secretaría de Cultura, Secretaría de las Mujeres, Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos y la Autoridad del Centro Histórico.
Además de distintas asociaciones de la sociedad civil de atención a las juventudes como Fundación MSI, International Youth Foundation, MEXFAM, Instituto RIA y Sorece, Asociación de Psicólogas Feministas A.C.
LL