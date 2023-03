El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, aseguró que si el PAN impone al candidato para la jefatura de gobierno, el PRI podría dejar la alianza ‘Juntos por la CDMX’.

Asimismo, en entrevista con medios de comunicación, el edil sostuvo que el método idóneo para elegir al abanderado sería a través de una encuesta, y que él es el mejor perfil para encabezar la candidatura, pues es conciliador, tiene diálogo y buena relación con todas las fuerzas políticas.

“Esto no es como decir a ti te dimos el Estado de México y ahora a mí me toca la presidencia y la jefatura de gobierno, así no funciona. Tenemos que ir con el candidato o candidata más capaz y más competitivo, si es así, por supuesto que sumaríamos esfuerzos, pero si el esquema es una designación de imposición, pues por supuesto que el PRI no participaría en avalar una candidatura así, y no solamente en la candidatura a la jefatura de gobierno, yo creo que en las candidaturas para las alcaldías tampoco participaríamos”, sostuvo.

Recalcó que el PAN no “llevará mano” para elegir al candidato en la Ciudad, como han expresado equivocadamente algunos integrantes de ese partido, sino que siglará la candidatura, es decir, el registro del proceso, “pero aquí la candidatura en la Ciudad y a nivel presencial está abierta para cualquier militante de los partidos que participan en la alianza y los que se puedan sumar”.

Por lo anterior, insistió en que si el PAN impone al candidato, se rompería la alianza. “Porque el motivo de la alianza es precisamente ir a una contienda de manera competitiva, sólida, y si no lo hacemos de esta manera, en donde todos tengamos las posibilidades, en donde todos seamos medidos en igualdad de circunstancias, pues sería sumarnos a una candidatura en la que quizás ni siquiera coincidimos. Es por eso que es importante que la ciudadanía determine quiénes son las mejores propuestas de toda la alianza”.

En este sentido, el priista añadió que una encuesta y otros espejos serían el método ideal para elegir al abanderado.

Foto: Archivo El Universal

Rubalcava destapa aspiración

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava dijo que la candidatura de la alianza debe ser para aquel actor político que esté mejor posicionado, y que destapó su aspiración a la jefatura de Gobierno, porque es un político conciliador.

“Es mi fortaleza, no pretendo gobernar la ciudad persiguiendo a los opositores, no estoy pensando en que hizo mal la gente en el gobierno para perseguirlos. Estoy pensando cómo resolver problemas, recoger del Gobierno actual las cosas que se han hecho bien y por supuesto sumar aquellas que no funcionaron. No veo una ciudad que dé resultados sin la participación de aquellos que conocen la ciudad”, apuntó.

Al término de la inauguración de la Expo Empleo 2023, el edil fue consultado sobre su destape, por lo que enfatizó que la alianza no está rota, pues el candidato puede ser de cualquiera de los partidos que la encabeza, PRI-PAN-PRD, pero que el siglado lo hará Acción Nacional.

Destacó que no importa la popularidad, sino los resultados que se han dado en las demarcaciones, por lo que no evitó decir que su alcaldía es la más segura.

“Soy un actor político sumamente conciliador, mi relación con el Gobierno de la Ciudad es muy buena, con los actores de Morena es buena, con los actores del Verde Ecologista es buena, con Movimiento Ciudadano es sumamente estrecha. Lo que yo veo es una ciudad muy polarizada”, precisó.

En este sentido, el edil dijo que es responsabilidad de la política actual generar un candidato conciliador.

Con información de Kevin Ruiz







ss/rcr