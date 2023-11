Autoridades locales destacaron que el presupuesto de la Ciudad de México no es utilizado como un arma política, y que con la propuesta de Paquete Económico para 2024 se consolida el primer piso de la transformación en la capital del país.

Al presentar esta propuesta, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, destacó que prácticamente todas las instituciones tendrán un crecimiento en su presupuesto, destacando el aumento en las alcaldías, el cual será de 7.9%.

“El incremento en el presupuesto de las alcaldías será mayor al incremento del gobierno central; nosotros no hemos, en estos cinco años, utilizado el presupuesto público como arma política como se hacía en otros gobiernos, porque nosotros sí gobernamos para todas y todos… todas las alcaldías, sin excepción, van a recibir mayores recursos, no sólo porque cumplimos con la Constitución, sino porque no utilizamos el presupuesto público como arma política”, sostuvo.

Asimismo, indicó que este paquete presupuestal está diseñado para terminar de construir el primer piso de la transformación de la Ciudad. “Esta Ciudad que se seguirá transformando bajo la premisa de que, por el bien de todos, primero los pobres”.

En este sentido, el jefe de Gobierno, Martí Batres, recalcó que este Paquete Presupuestal que fue entregado al Congreso local profundiza la transformación, garantiza la concreción de los proyectos, le da sustentabilidad al ejercicio de los derechos y, “por supuesto, pone acento social para que todos los hogares se beneficien del presupuesto de la Ciudad de México”.

“En el Paquete 2024 las prioridades del gasto se concentran en los derechos, en la conclusión de los proyectos y en los compromisos que hice el pasado 6 de octubre frente al Congreso de la Ciudad de México, durante el Quinto Informe de Gobierno, todo ello les da un acento social a las intervenciones públicas para beneficio de la ciudadanía”, destacó.

Comentó que en el presupuesto está garantizada la conclusión de todas las obras que inició la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como la compra de nuevos autobuses de la RTP, la conclusión del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, la ampliación de la Línea 1 del Metro, el mantenimiento de puentes vehiculares y otros proyectos.

También habrá recursos, dijo, para infraestructura social, mejora del entorno urbano, para mantenimiento de escuelas de nivel básico, alumbrado público y mercados.

Sobre el tema del agua, se plantea un incremento de casi 500 millones de pesos al programa de ‘Escuelas de Captación’, y al reforzamiento del presupuesto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para invertir en la construcción y sustitución de colectores, cárcamos, y rehabilitación de drenaje.

Martí Batres también dijo que se garantizan los recursos para la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo de 2017.

“Ahí obviamente, caso por caso, vamos a pedirle a todas las comunidades de cada predio que esté pendiente, que nos ayuden a llegar rápido a los acuerdos necesarios para que ya empiecen las obras, ¿qué queremos desde el gobierno? Que ya empiecen las obras de rehabilitación o de reconstrucción, las que correspondan”, aseveró.

Adicionalmente a esto, puntualizó el presupuesto del Metro se va a incrementar en mil 703 millones de pesos para la modernización de la Subestación Buen Tono, la conclusión de la renovación de la Línea 1, y las tareas de renivelación en la Línea 9, además de la inversión en escaleras electromecánicas para las Líneas 3, 7 y 9, así como la rehabilitación de techumbres en talleres, almacenes, estaciones.