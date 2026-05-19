El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, presumió que se ha reducido 42% la incidencia delictiva de alto impacto.

Durante su comparecencia en comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, el edil panista precisó que desde el inicio de su administración entendieron que gobernar Cuajimalpa implicaba enfrentar retos históricos con orden, legalidad y una profunda vocación de servicio, por lo que dejó claro que no llegaron a administrar inercias.

Asimismo, subrayó que han reducido 43.4% el robo de vehículos sin violencia y 85.7% el robo a transeúntes sin violencia. En este sentido, destacó que las mamás y abuelas también contribuyen a reducir los índices delictivos.

“Cuando hablo con mis jefas de manzana o de familia, les digo que también son parte de la estrategia de seguridad porque el que una abuelita, una mamá le dé su regañada o unas nalgadas a los nietos mal portados porque andan tomando cerveza en las calles, eso contribuye también a que se vaya reduciendo la violencia”, argumentó.

Carlos Orvañanos precisó que se anticipan a las crisis, que tienen un atlas de riesgo 100% actualizado, y presumió que no hubo desastres en la demarcación. “Mientras otros reaccionan ante una tragedia, nosotros gobernamos con eficacia para evitarla”.

Interrogado sobre el derribo de árboles en El Ocotal, aceptó que la demarcación otorgó los permisos por un tema de protección civil; sin embargo, le pidió a la Secretaría de Medio Ambiente verificar los expedientes y si hay alguna irregularidad, proceder contra quienes resulten responsables.

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