Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa con licencia, advirtió que las negociaciones no pueden estar por encima de un proceso democrático, y señaló que de no dejar de lado “las intenciones personales”, se dañaría la competitividad de la alianza PAN, PRI y PRD.

Cuestionado sobre si estaría dispuesto a romper la alianza e ir solo como aspirante para la Jefatura de Gobierno, Rubalcava dijo que su intención no es esa, sino que se trata de caminar juntos: “La alianza, si no vamos juntos, no vale nada”.

En conferencia este viernes, destacó que, entre los tres aspirantes que se registraron el miércoles en las sedes de sus respectivos partidos (Rubalcava del PRI; Santiago Taboada, PAN, y Luis Espinosa Cházaro, PRD), hay una diferencia de tres puntos respecto al segundo lugar.

“La propuesta de mi partido hoy encabeza las preferencias; se ha hablado de que la intención va encaminada a favorecer a uno u otro, pero soy el que es más competitivo, tengo menos negativos, he gobernado más veces la Ciudad, lo que me hace con más experiencia; no estoy envuelto en ningún tema de escándalos, y finalmente hoy amanecemos con una posición de la Ciudad que nos pone a la cabeza para poder contender”, comentó.

Ante los rumores de las últimas horas en los que se advertía la falta de un proceso democrático en la alianza, Rubalcava recordó que el método marcaba 48 horas para que las dirigencias avalaran los registros de los tres aspirantes, sin que al corte de las 18:30 horas del viernes se haya hecho.

“Al no tener estos avales hasta el momento, se empieza a generar mucha incertidumbre, y esto, sumado a los rumores que existen en los medios, nos genera mucha preocupación. (....) En caso de no participar en un proceso abierto y que no se nos otorguen los avales, estaría sin duda dañando de manera contundente la credibilidad de la sociedad”, advirtió.

“No puede estar por encima de un proceso abierto y democrático, una negociación. Debemos de dejar a un lado las intenciones mezquinas de algunos pequeños grupos que tienen intenciones personales y que pueden dañar hoy la competitividad que tenemos en la Ciudad”.

Tras señalar que él ha sido un alcalde que ha buscado la conciliación sin importar los partidos, mencionó que la alianza debe ser “un constructor de la democracia”, por lo que señaló que el frente opositor está molesto de que él tenga una buena relación con Morena.

Indicó que ha tenido comunicación con Espinosa Cházaro, aunque no con Taboada, de quien refirió —aunque sin mencionar su nombre—, “tiene una figura desgastada y confrontada, y salió de un proceso antidemocrático y fracturado”.