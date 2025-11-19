La presidenta de la Comisión de Planeación en el Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, celebró que las autoridades locales hayan ampliado el periodo de consulta del proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD).

Reconoció el esfuerzo de las autoridades capitalinas por recomponer el proceso de construcción de este instrumento de planeación; no obstante, consideró que esto debió estar contemplado desde un inicio.

“Por supuesto que reconocemos y felicitamos al gobierno por tratar de enderezar este camino, pensamos que debió de ser desde un inicio, que la voluntad para hacer las cosas bien hubiera estado desde el primer día; sin embargo es un buen avance para la ciudadanía, tenemos que luchar por ese consenso”, sostuvo.

La consulta del proyecto del PGD inició el pasado 10 de noviembre y estaba programada para finalizar el 10 de enero, pero ahora podría concluir a finales de febrero.

“Reconocemos al Secretario Yanes porque su llegada a la Metrópolis está generando un cambio significativo, esto da muestra que tiene una visión más ciudadana, distinta a la que venía mostrando el Gobierno y el Instituto de hacer las cosas por imposición”, abundó.

Finalmente Garza aseguró que aún el camino es largo para lograr la legitimidad ciudadana para el Plan, por lo que Acción Nacional seguirá pendiente de los avances y continuará denunciando las posibles irregularidades que se puedan presentar.

dmrr/cr