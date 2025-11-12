La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, Olivia Garza, reiteró su petición a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al Instituto de Planeación de reponer el procedimiento legal del proyecto del Plan General de Desarrollo, toda vez que, acusó, fue publicado para su consulta sin cumplir con los pasos que dicta la ley.

En conferencia, sostuvo que el instituto se saltó etapas fundamentales del proceso, como la aprobación de la Junta de Gobierno, su máximo órgano de decisión, y el periodo de difusión, que debe garantizar el conocimiento público del documento antes de someterlo a consulta.

“Hacemos un llamado a la jefa de Gobierno de la ciudad y al Instituto de Planeación para reconducir el procedimiento legal del Plan General de Desarrollo. El Gobierno capitalino debe recuperar la legitimidad institucional de este instrumento y esto sólo se obtiene con la aprobación de la Junta de Gobierno”, subrayó.

En caso de no recomponer el camino, enfatizó la diputada, cualquier organización o ciudadano puede impugnar el proceso de consulta o solicitar la suspensión, argumentando que se violaron etapas obligatorias del procedimiento.

Propuso suspender la consulta hasta que la Junta de Gobierno apruebe el proyecto; que se convoque a sesión urgente para la revisión del documento, y establecer un periodo de difusión previo a la consulta. “Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, si hubiera voluntad política, en esta misma semana quedaría aprobado”, dijo.