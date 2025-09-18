Tlalnepantla, Méx.—La Secretaría de Movilidad del Estado de México presentó, ante transportistas, el plan de trabajo para elaborar el estudio del Corredor Periférico Norte: Cuatro Caminos-Tepalcapa, que contará con autobuses articulados, los cuales recorrerán 21.7 kilómetros de longitud sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, es decir, cruzará los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

Con este medio de transporte, se tiene contemplado agilizar y mejorar los traslados de más de 270 mil habitantes del norponiente del Valle de México, que diariamente circulan por esta vía rumbo a la Ciudad de México.

Los estudios determinarán las características de las unidades de transporte que se utilizarán y de la infraestructura del corredor e identificarán la viabilidad de carriles confinados, preferentes o compartidos.

Además, se analizará el comportamiento de la demanda, las rutas que prestan el servicio, las velocidades, puntos de aforo de usuarios, así como mejoras en el tiempo de recorrido.

Tras los resultados que arrojen los estudios, las obras podrían iniciarse hasta mediados del próximo año.

Daniel Sibaja González, secretario de Movilidad (Semov), comentó, en la reunión pública con transportistas, que con este corredor se busca brindar un servicio de transporte público estructurado, seguro, eficiente, moderno, de calidad a los mexiquenses. Además, tendrá paradas establecidas, que permitirán agilizar los traslados.

Sibaja González convocó a los transportistas a participar en los estudios de factibilidad e integrarse al proyecto del corredor, con el fin de que se lleven a cabo de manera coordinada y se responda a las expectativas de los usuarios.

Enfatizó que la transformación de la movilidad en la entidad se hará de la mano con los operadores del transporte público, al ser ellos quienes trasladan a la población y conocen las necesidades.

Como resultado de la reunión, se acordó establecer encuentros periódicos con el fin de dar seguimiento a la organización, definir esquemas de trabajo y precisar la participación de cada una de las empresas involucradas en el corredor.

De acuerdo con usuarios del transporte público, el recorrido entre Cuautitlán Izcalli y Cuatro Caminos puede tardar hasta dos horas en la actualidad, en una hora pico.