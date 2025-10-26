La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este domingo se espera un ambiente caluroso en la Ciudad de México, especialmente después del mediodía. El cielo permanecerá mayormente despejado y no se prevén lluvias a lo largo del día.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán del norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima registrada en las primeras horas de la mañana fue de 13 grados Celsius, mientras que la máxima podría llegar a los 26 grados durante la tarde.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, así como evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado ante las altas temperaturas previstas.

