La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este domingo se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde; lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. La temperatura máxima será de 27 grados Celsius (°C).

Además, soplarán vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a 50 km/h.

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En tanto, para las 06:00 horas del lunes se espera una temperatura de 16ºC.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl reporta emisión de vapor de agua sin caída de ceniza volcánica. En caso de emisión de ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Sureste, sin riesgo de caída de partículas en la Ciudad de México.

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