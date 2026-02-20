Más Información

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este viernes la temperatura máxima será de 29 grados Celsius (°C).

La dependencia prevé que habrá un clima muy caluroso con cielo despejado y sin lluvia.

También, soplará viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 km/h.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 21ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes podría registrar 13ºC.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Oeste, con posible caída en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

