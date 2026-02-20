La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 20 de febrero se tiene prevista una reunión del Frente Amplio "Jorge Tapia Sandoval", a las 11 horas afuera de las instalaciones de Televisión Azteca, en la colonia Fuentes del Pedregal. Solicitan un debate abierto para demostrar y denunciar la presunta corrupción que existe dentro del gremio electricista.

A las 15 horas, el colectivo Lleca Escuchando la Calle se manifestará afuera del edificio de Gobierno en el Zócalo capitalino. Exigen que se les entregue el inmueble que las autoridades se habían comprometido a prestarles desde septiembre de 2025.

La Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí" se reunirá a las 11 horas en el Zócalo capitalino. Realizarán acopio en solidaridad con el pueblo cubano y protestarán en contra de la agudización de la crisis en Cuba, agravada por el bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Integrantes de un colectivo independiente se reunirán en los juzgados de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, a las 13 horas. Exigen justicia para la victima de abuso sexual agravado y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

El Frente Incluyente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM se concentrará a las 16 horas en la Nueva Embajada de los Estados Unidos, en la colonia Irrigación. Realizarán el "Fest Palestina Aid" para exigir el retiro o la anulación del veto del gobierno de Estados Unidos de América en la Organización de las Naciones Unidas contra Palestina.

La Cooperativa Acción Comunitaria se manifestará en la Plazuela de la Solidaridad, en Coyoacán, a las 17 horas. Realizarán el evento "Serpenteando juntos: un mural por el acceso equitativo al agua potable, el desarrollo incluyente y los derechos económicos, sociales y culturales.

afcl