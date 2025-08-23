La mañana de este sábado, Paseo de la Reforma estará cerrado en sus carriles centrales desde la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta la Diana Cazadora, el cierre es debido a una grabación cinematográfica, confirmó el Gobierno de la Ciudad de México.

¿En qué horario cerrará Reforma?

El cierre comenzó desde las 4 de la mañana de este sábado y estará hasta las 3 y media de la tarde, confirmaron autoridades.

La grabación de la película no afecta carriles laterales del Paseo de la Reforma ni el servicio de la Línea 7 del Metrobús, que seguirá operando por laterales.

Para los automovilistas que buscaban pasar por la zona se informó que también estará cerrada Florencia a partir de Av. Chapultepec, en el mismo horario, de las 04:00 a las 15:30 horas.

La autoridad capitalina compartió que como alternativa vial se puede usar la calle de Niza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también informó que los automovilistas pueden usar como alternativa vial Avenida Chapultepec, así como las calles de Río Lerma y Río Pánuco, para librar la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot