La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en este momento no tiene pensado renunciar para dedicarse a la elección presidencial de 2024, y que ello se definirá si sale arriba de las encuestas internas de Morena.

"Por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la Ciudad, y eso en todo caso se verá después si salimos arriba en las encuestas de Morena", aseguró tras el banderazo de salida de nuevas unidades del trolebús.

La mandataria capitalina mencionó que, desde hace un año a la actualidad, ha recorrido todas las entidades del país, pero aclaró que lo hace con recursos propios y a invitación expresa de las entidades.

"No es que estemos usando recursos del Gobierno de la Ciudad para estos viajes, si acaso me acompaña Paulina como coordinadora de Comunicación Social, pero las invitaciones son como jefa de Gobierno, pero en mi caso los boletos de avión son pagados por mí para que no haya ninguna utilización del recurso público", aclaró.

La gente quiere que siga la Cuarta Transformación: Sheinbaum

A pregunta expresa sobre a qué atribuye de que esté arriba de las encuestas, Sheinbaum señaló que se debe que la gente quiere que siga la Cuarta Transformación, evalúan el trabajo que ha hecho en la capital y que porque es mujer.

EL UNIVERSAL publicó este lunes que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que las campañas sucias entre los corcholatas complicaría la unidad, por lo que pidió una contienda fraterna. Y que después de la elección de Coahuila y Edomex van a definir las reglas para elegir la candidatura presidencial rumbo al 2024.

En ese sentido, Sheinbaum señaló que se reunió con Mario Delgado y que van a apoyar dentro del marco legal al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, y aprovecho para decir que es el "único que representa la transformación porque hubo una persona, (Ricardo) Mejía, que tomo una decisión de salirse y él no representa la transformación (...) Y saben dónde está nuestro corazón en el Estado de México".

"Y lo que tiene que ver con la fraternidad con nosotros, siempre lo he dicho, estoy de acuerdo con lo que dice Mario, pero además es algo que es nuestra convicción y nosotros nunca vamos a utilizar la guerra sucia como una forma de hacer política, no lo vamos a hacer ahora ni nunca porque las contiendas tienen que ver con protestas sea con los compañeros y en su momento con los adversarios políticos", destacó.

¿Juego sucio de corcholatas? Esto dijo sheinbaum

A pregunta expresa si alguna de las corcholatas ha querido jugar sucio, Sheinbaum señaló que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponda, pero que en su caso nunca la van a escuchar hablar mal de nadie ni público ni en privado.

La jefa de Gobierno mencionó que no le pedirá a nadie que renuncie para dedicarse a hacer campaña, ya que no hace falta pues hay apoyo de personas que son del movimiento, pero que la ven como una opción rumbo al 2024 pero que en este momento no son tiempos de hablar de campaña.