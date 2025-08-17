Policías bancarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina atendieron el caso de un lomito que, aparentemente, fue abandonado dentro de una plaza comercial en Periférico Sur; un cliente se lo llevó por sus propios medios para que un veterinario revisara su situación médica.

De acuerdo con la SSC, los uniformados observaron que personal de seguridad privada, de dicho centro comercial, intentaba retirar al perro que no contaba con correa ni portaba placa alguna que permitiera identificar a su dueño.

Lomito rescatado. Foto: Especial

“En ese momento, los visitantes del centro comercial se aglomeraron tratando de impedir que el cánido fuera retirado, acusando al personal de seguridad privada de maltrato animal, por lo que el personal de la PBI intervino para controlar la situación”, explicó la SSC.

Una vez que la gente se tranquilizó, reporta la SSC, un visitante pidió tomar al perro y por sus propios medios lo llevó a un servicio veterinario para verificar su estado de salud, y se comprometió a brindarle alimentos y los cuidados necesarios para que tenga una calidad de vida digna.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

