El Metro de la Ciudad de México informó que concluyó el curso “Toma de Conciencia e Inclusión”, en el marco de las acciones de capacitación continua a personal de seguridad adscrito a la red, para mejorar la interacción de los efectivos policiales con las y los usuarios.

A través del curso, fueron capacitados mil 275 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que están a cargo de las labores de resguardo y vigilancia de las estaciones y cumplen con la función de ser primeros respondientes ante incidentes que ocurren al público usuario.

El inicio de esta formación fue a finales de julio pasado y se enfocó en crear conciencia sobre los distintos tipos de discapacidad, el trato digno y apoyo que se debe brindar a todas las personas, así como el derecho a la movilidad de quienes utilizan perros de asistencia en la red.

Policías toman capacitación sobre de "Toma de Conciencia e Inclusión”. Foto: Especial

La capacitación se realizó en la sede del Indiscapacidad y contó con la colaboración de fundaciones y asociaciones especializadas en la certificación de perros de asistencia. Estas organizaciones contribuyen a fomentar la toma de conciencia, la empatía y el compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad.

La labor es brindar apoyo a las personas con discapacidad en la Ciudad de México para mejorar su calidad de vida en el día a día, trabajando en conjunto con el Metro para que su viaje sea lo más óptimo posible.

Se proyecta que en el 2026, la capacitación continúe hasta cubrir a los 5 mil 800 efectivos policiales que integran el estado de fuerza del STC.

El director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez reconoció a quienes colaboraron en las jornadas de capacitación.

