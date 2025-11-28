Valle de Chalco, Mex.- Policías municipales se manifiestan desde hace más de 5 horas en la autopista México-Puebla, para exigir el pago de una quincena que, afirman, les fue retenido por el gobierno municipal.

Se trata de un grupo de aproximadamente 40 elementos de seguridad pública municipal, quienes impiden el paso de vehículos en los carriles centrales y laterales.

Los uniformados aseguran que presentan incapacidades y el Ayuntamiento de Valle de Chalco no les depositó el pago de una quincena, razón que motivó la protesta, a la altura de la zona conocida como puente rojo.

También exigen se les entreguen los recibos de pago, con la finalidad de tener certeza en la dispersión de los recursos económicos por la prestación de sus servicios.

El grupo de policías de Valle de Chalco, puntualizó que no se retirarán de la vialidad a menos de que sean atendidos por personal del gobierno municipal.

