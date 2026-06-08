Toluca, Méx. - Con motivo del Mundial 2026, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) determinó que se suspenderán labores el 11 de junio en los órganos jurisdiccionales, órganos desconcentrados y áreas administrativas.

El documento publicado en Gaceta de Gobierno refiere que la determinación fue avalada por el Pleno del Órgano de Administración Judicial tras considerar que por las actividades inaugurales del Mundial se prevé un incremento significativo en la afluencia de personas y en los desplazamientos en la zona metropolitana y áreas conurbadas del Valle de México.

Esta situación podría generar afectaciones en la circulación vial, el servicio de transporte y los tiempos de traslado; aunado a que es del conocimiento público que diversas organizaciones sociales han anunciado la realización de movilizaciones y concentraciones para esa misma fecha.

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Y es que señala que las restricciones y afectaciones derivadas de la celebración de la justa deportiva podrían impactar de manera directa el acceso oportuno de las personas usuarias a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas de la institución, así como el desarrollo ordinario de las actividades judiciales.

“A fin de no obstaculizar el adecuado desarrollo de las actividades de los órganos jurisdiccionales, órganos desconcentrados y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de México, así como proteger el acceso efectivo a la justicia y los derechos procesales de las personas usuarias ante posibles afectaciones en los traslados y accesos, se estima procedente suspender labores el 11 de junio de 2026, sin perjuicio de las guardias que deban prevalecer”, precisa el acuerdo.

En este sentido, se declarará la suspensión de plazos procesales para garantizar los derechos procesales de las partes e interesados en el trámite de asuntos ante los órganos jurisdiccionales y tutelar de forma efectiva el derecho de acceso a la justicia de las y los mexiquenses.

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