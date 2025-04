El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas, señaló que la cadena de streaming HBO-MAX colocó publicidad ilegal de la serie The Last Of Us.

El anuncio de la temporada 2 de esta entrega fue colocado en un predio ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo 424, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

"Recomendamos a HBO Latinoamérica y a Streaming Max no hacer uso de publicidad ilegal", indicó Alejandro Encinas a través de su cuenta de X.

El anuncio fue instalado sobre las ventanas de este inmueble, con pasto artificial colgando, simulando la naturaleza. "HBO Original: The Last Of Us 2", dice el anuncio.

El funcionario detalló que esta manera de publicidad viola la Ley de Publicidad Exterior, ya que están prohibidos los anuncios "instalados, adheridos o pintados en elementos arquitectónicos de las edificaciones, tales como ventanas, ventanales y fachadas, que afecten la imagen arquitectónica o impidan, totalmente o parcialmente, el libre paso de las personas, la iluminación, visibilidad, o la ventilación natural al interior".

