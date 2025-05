Desde el pasado 15 de mayo, maestros de las distintas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) instalaron un plantón en la plancha del Zócalo capitalino y en las calles aledañas para exigir la suspensión de la Ley del ISSSTE de 2007, así como un incremento salarial.

Además han realizado bloqueos en distintas vialidades, terminales del Aeropuerto, instituciones financieras y electorales.

Por lo anterior, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX) estima pérdidas en los comercios establecidos de la capital de 122 millones de pesos.

¿Qué días se ha perdido más dinero con la CNTE?

Según datos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el 22 de mayo, cuando bloquearon la terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue cuando más pérdidas generaron los maestros con 20 millones de pesos.

Seguido del 21 de mayo por bloqueos en Insurgentes, Reforma y Zócalo con 18 millones en pérdidas.

En la mega marcha del 15 de mayo se perdieron 16 millones y el 23 de este mes, 13 millones de pesos.

El 26 de mayo, cuando tomaron la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se perdieron 8 millones.

De acuerdo con la Canaco CDMX, los pasados 17, 25 y 27 de mayo se perdieron 7 millones de pesos por bloqueos y la ocupación de los torniquetes de varias estaciones del Metro.

El 19 de mayo, cuando se tomó la caseta de entrada a la capital se perdieron 6 millones; mientras que el 24, en la asamblea en el Zócalo capitalino fueron 5.

Titular de Canaco pide no abusar

El pasado 21 de mayo, el presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez, señaló que aunque no está en contra de las manifestaciones, los trabajadores de la CNTE ya no pueden abusar de la paciencia del Gobierno, y deben ponerse de acuerdo, ya que no sólo afectan a los comercios, sino a los trabajadores y personas en su movilidad.

"Siempre aprietan más, y les dan más y aprietan más. Es una manera de toda la vida de la Coordinadora de estar presionando al Gobierno. Lamentamos que esto suceda (...) y que se regresen sobre todo a dar clases, porque es algo que no se toma en cuenta, porque parece que no les importa si están o no tomando clases", advirtió.

