Integrantes del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad entregaron una carta a la Jefatura de Gobierno en la que solicitan que el periodo para la formulación, consulta y elaboración final de cada uno de los tres instrumentos de planeación: el Plan General de Desarrollo (PGD), el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), y el Programa de Ordenamiento Territorial de las alcaldías, sea de al menos un año siguiendo una metodología de máxima difusión, información y deliberación social.

Describen que en la actual consulta al PGD, la participación de la ciudadanía, que no está organizada, se ha reducido a que unos cuantos miles expresen opiniones aisladas, descontextualizadas y sin darles tiempo de que las reflexionen.

“A pesar de que está en marcha este proceso de consulta, el gobierno no ha dicho ni está propuesto en el PGD ni en las leyes cómo se garantizará que la participación de la ciudadanía se dé en todas las etapas de la planeación y garantizar que sea tomada en cuenta”, indican.

Solicitan que en este proceso de consulta participen, como mínimo, 5% de los ciudadanos con propuestas fundamentadas e información suficiente para la formulación del Plan General de Desarrollo.

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que la directora general del Instituto de Planeación, Patricia Ramírez Kuri, precisó que lo ideal y utópico es que este plan sea aprobado por el Congreso local antes del Mundial.